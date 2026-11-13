|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Milliardendeal
|
13.11.2026 17:54:00
Aktien von RWE und E.ON gefragt: Bund könnte wohl Anteil an Urenco kaufen
Die Energiekonzerne RWE und E.ON können sich einem Pressebericht zufolge möglicherweise auf einen Geldregen aus Berlin freuen.
Zwar hätten weder Bundesfinanzministerium noch Bundeswirtschaftsministerium auf Nachfrage erklären wollen, für welche energiewirtschaftliche Beteiligung der Bund auf einmal vier Milliarden Euro brauche. Nach Informationen aus dem politischen Berlin sei die Summe aber offenbar für den Erwerb der Urenco-Beteiligungen von RWE und E.ON eingestellt worden. Die beiden Unternehmen hätten lediglich mitgeteilt, sie wollten "zu Gerüchten nicht Stellung beziehen".
Urenco gehört derzeit zu je einem Drittel Grossbritannien, Niederlande und der Holding Uranit UK Limited. Dem Bericht zufolge wollen die Energiekonzerne ihre Anteile aus zwei Gründen abgeben. Zum einen habe die Beteiligung an einem Brennelemente-Hersteller nach dem deutschen Atomausstieg für die Konzerne keinen strategischen Wert mehr. Zum anderen werde die bislang auf zivile Kernenergie ausgerichtete Urenco auf Bitten vor allem Grossbritanniens immer stärker auch im militärischen Nuklearbereich aktiv. Dies habe bei RWE und E.ON zu Unbehagen geführt.
Die RWE-Aktie legte im XETRA-Handel letztlich um 0,57 Prozent auf 59,58 Euro zu, die E.ON-Aktie gewann 1,67 Prozent auf 19,47 Euro.
/he
BERLIN (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu E.ON SE
|
13.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen LUS-DAX nachmittags steigen (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Freitagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Handel in Frankfurt: DAX am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
13.11.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu E.ON SE
|12.11.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|11.11.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|11.11.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|11.11.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|11.11.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|11.11.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|11.11.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|E.ON Equal-weight
|Morgan Stanley
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.