Aktien von RWE und E.ON gefragt: Bund könnte wohl Anteil an Urenco kaufen

Die Bundesregierung wolle deren Anteil von einem Drittel an dem Brennelemente-Hersteller Urenco mit Sitz in Grossbritannien kaufen, berichtete die "Welt" am Donnerstagabend auf ihrer Internetseite. In der Bereinigungssitzung zum Haushaltsentwurf 2027 im Bundestag sei ein neuer Ausgabenposten aufgetaucht: "Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb und Halten von Beteiligungen an Unternehmen im Bereich der Energiewirtschaft: 4 Milliarden Euro".

Zwar hätten weder Bundesfinanzministerium noch Bundeswirtschaftsministerium auf Nachfrage erklären wollen, für welche energiewirtschaftliche Beteiligung der Bund auf einmal vier Milliarden Euro brauche. Nach Informationen aus dem politischen Berlin sei die Summe aber offenbar für den Erwerb der Urenco-Beteiligungen von RWE und E.ON eingestellt worden. Die beiden Unternehmen hätten lediglich mitgeteilt, sie wollten "zu Gerüchten nicht Stellung beziehen".

Urenco gehört derzeit zu je einem Drittel Grossbritannien, Niederlande und der Holding Uranit UK Limited. Dem Bericht zufolge wollen die Energiekonzerne ihre Anteile aus zwei Gründen abgeben. Zum einen habe die Beteiligung an einem Brennelemente-Hersteller nach dem deutschen Atomausstieg für die Konzerne keinen strategischen Wert mehr. Zum anderen werde die bislang auf zivile Kernenergie ausgerichtete Urenco auf Bitten vor allem Grossbritanniens immer stärker auch im militärischen Nuklearbereich aktiv. Dies habe bei RWE und E.ON zu Unbehagen geführt.

Die RWE-Aktie legte im XETRA-Handel letztlich um 0,57 Prozent auf 59,58 Euro zu, die E.ON-Aktie gewann 1,67 Prozent auf 19,47 Euro.

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BERLIN (awp international)