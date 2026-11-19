easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
easyJet Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 715 Pence auf "Hold" belassen. Seit den Zwischenwahlen in den USA hätten sich die Kurse der europäischen Fluggesellschaften erholt, während die Ölpreise deutlich gefallen seien, schrieb Graham Hunt in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Doch auch wenn sich die Rahmenbedingungen etwas entspannt hätten, werde das kommende Jahr wegen höherer Input- und Kapitalkosten weiterhin schwierig. Der Analyst gibt daher etablierten Marktführern mit starken Wettbewerbsvorteilen den Vorzug. Sie seien besser aufgestellt, um die Preisgestaltung zu steuern und Marktschocks zu überstehen. Seine Favoriten sind IAG und Ryanair./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Hold
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
7.15 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
8.26 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
6.89 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plc
|
12:29
|easyJet Aktie News: easyJet tritt am Donnerstagmittag auf der Stelle (finanzen.ch)
|
09:29
|easyJet Aktie News: easyJet am Donnerstagvormittag kaum verändert (finanzen.ch)
|
18.11.26
|easyJet Aktie News: easyJet am Nachmittag nahezu unbewegt (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet PLC (EQS Group)
|
17.11.26
|FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet PLC (EQS Group)
Analysen zu easyJet plc
|09:17
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:17
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:17
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|7.58
|0.04%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:35
|
JP Morgan Chase & Co.
Apple Overweight
|11:30
|
UBS AG
Valeo Neutral
|11:30
|
UBS AG
Schaeffler Neutral
|11:29
|
UBS AG
AUMOVIO Buy
|11:29
|
UBS AG
Michelin Neutral
|11:28
|
UBS AG
Continental Buy
|11:25
|
UBS AG
Volkswagen Neutral