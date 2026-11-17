Das easyJet-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die easyJet-Aktie bei 9.11 GBP. Bei einem easyJet-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’097.755 easyJet-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 6.89 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’563.53 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 24.36 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von easyJet belief sich zuletzt auf 5.18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch