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|Rentabler easyJet-Einstieg?
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17.11.2026 10:02:05
FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor 10 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen easyJet-Investment gewesen.
Das easyJet-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die easyJet-Aktie bei 9.11 GBP. Bei einem easyJet-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’097.755 easyJet-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 6.89 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’563.53 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 24.36 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von easyJet belief sich zuletzt auf 5.18 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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