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18.11.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Nachmittag nahezu unbewegt
Die Aktie von easyJet zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne grosse Bewegung. Mit einem Kurs von 6,89 GBP zeigte sich die easyJet-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.
Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der easyJet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 6,89 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'573 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die easyJet-Aktie bei 6,90 GBP. Die Abwärtsbewegung der easyJet-Aktie ging bis auf 6,87 GBP. Bei 6,89 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 687'973 easyJet-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2026 auf bis zu 6,91 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 0,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 51,70 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,045 GBP.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,099 GBP im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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