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18.11.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Mittwochmittag nahezu unbewegt
Die Aktie von easyJet hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die easyJet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 6,89 GBP.
Die easyJet-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,89 GBP an der Tafel. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'644 Punkten steht. Der Kurs der easyJet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,90 GBP zu. In der Spitze büsste die easyJet-Aktie bis auf 6,87 GBP ein. Den London-Handel startete das Papier bei 6,89 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 274'737 easyJet-Aktien umgesetzt.
Am 12.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,91 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,20 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.05.2026 Kursverluste bis auf 3,33 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 51,71 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,130 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,045 GBP je easyJet-Aktie.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,099 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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