NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Easyjet auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 660 Pence belassen. Die Berichterstattung der europäischen Fluggesellschaften zum dritten Quartal dürfte gemischt ausfallen, erwartet Alex Irving laut einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Nachfrage sei robust und profitiere im Nordatlantikgeschäft von einer niedrigeren Vergleichsbasis des Vorjahres. Dies werde jedoch durch den jüngsten Anstieg der Kerosinpreise zunichtegemacht, was erheblichen Gegenwind für die Ergebnisse im kommenden Jahr bedeute. Mit Blick auf die britische Fluggesellschaft zähle einzig die Übernahme durch den US-Finanzinvestor Apollo, da davon der Aktienkurs derzeit bestimmt werde./ck/gl;