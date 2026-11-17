Am Dienstag verbuchte der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss ein Minus in Höhe von 1.76 Prozent auf 10’689.87 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3.314 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.000 Prozent auf 10’881.53 Punkte an der Kurstafel, nach 10’881.55 Punkten am Vortag.

Bei 10’688.08 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10’881.53 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Wert von 10’881.90 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10’720.30 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9’675.43 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7.42 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit BT Group (+ 0.60 Prozent auf 2.18 GBP), Fresnillo (+ 0.55 Prozent auf 23.77 GBP), Endeavour Mining (+ 0.19) Prozent auf 37.02 GBP), easyJet (+ 0.00 Prozent auf 6.89 GBP) und DCC (-0.08 Prozent auf 64.55 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Experian (-4.31 Prozent auf 28.19 GBP), StJamess Place (-4.04 Prozent auf 11.27 GBP), BAT (-3.95 Prozent auf 45.24 GBP), Sage (-3.93 Prozent auf 11.36 GBP) und Burberry (-3.53 Prozent auf 11.35 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 115’994’534 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 278.074 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch