easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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easyJet Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 660 Pence auf "Market-Perform" belassen. Der Oktober sei für die europäischen Fluggesellschaften sehr stark gewesen, schrieb Alex Irving am Montag. Nun beginne die Wintersaison mit hohen Kerosinpreisen, einem geringeren Geschäftsreiseaufkommen als üblich und der typischen saisonalen Abschwächung. Dennoch blickten die Fluggesellschaften optimistisch auf die kommenden Quartale. Irving verwies dafür etwa auf ein besseres Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, koordinierte Preiserhöhungen in der gesamten Branche und den weiteren Abbau von Kapazitäten im Winter./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 05:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Market-Perform
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
6.60 £
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
6.89 £
|
Abst. Kursziel*:
-4.21%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
6.89 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.24%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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