|Rohstoff-Marktbericht
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19.11.2026 10:13:20
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.
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Für den Goldpreis ging es am Vormittag bergauf. Der Kurs legte um 10:10 Uhr um 0,34 Prozent auf 3.740,51 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 3.727,68 US-Dollar gestanden hatte.
Zudem steigt der Silberpreis. Um 0,38 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 10:10 Uhr auf 45,25 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 45,08 US-Dollar lag.
Derweil notiert der Platinpreis bei 1.383,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.364,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,39 Prozent.
Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,52 Prozent auf 959,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 954,00 US-Dollar.
Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 0,53 Prozent auf 92,44 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 91,95 US-Dollar wert.
Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Donnerstagvormittag hinzu. Um 0,28 Prozent auf 83,49 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 83,26 US-Dollar.
Indes gewinnt der Baumwolle hinzu. Für den Baumwolle geht es nach 0,75 US-Dollar am Vortag auf 0,76 US-Dollar nach oben (+1,11Prozent).
Zudem zeigt sich der Haferpreis im Aufwind. Um 09:51 Uhr zieht der Haferpreis um 0,07 Prozent auf 3,51 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3,51 US-Dollar gemeldet wurde.
Derweil geht es für den Maispreis südwärts. Der Maispreis sinkt -0,23 Prozent auf 4,35 US-Dollar, nach 4,36 US-Dollar am Vortag.
Nach 12,17 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Donnerstagvormittag um 0,23 Prozent auf 12,20 US-Dollar gestiegen.
Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (335,90 US-Dollar) geht es um -0,27 Prozent auf 335,00 US-Dollar nach unten.
Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 10:00 Uhr auf. Es geht 0,07 Prozent auf 0,60 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,60 US-Dollar stand.
Indes gewinnt der Zuckerpreis hinzu. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,18 US-Dollar am Vortag auf 0,18 US-Dollar nach oben (+0,28Prozent).
In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,89 Prozent auf 3,34 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,37 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen zeigt sich der Milchpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (17,50 US-Dollar) geht es um 0,97 Prozent auf 17,67 US-Dollar nach oben.
Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (104,88 US-Dollar) geht es um -1,26 Prozent auf 103,56 US-Dollar nach unten.
Zeitgleich kommt der Kohlepreis kaum vom Fleck. Nach 131,75 US-Dollar am Vortag, tendiert der Kohlepreis um 09:48 Uhr bei 131,75 US-Dollar.
Redaktion Finanzen.net
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