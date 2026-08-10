DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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10.08.2026 16:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris verteuert sich am Nachmittag
Die Aktie von DocMorris zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die DocMorris-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 9,63 CHF.
Das Papier von DocMorris konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 9,63 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'505 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die DocMorris-Aktie sogar auf 9,98 CHF. Bei 9,61 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 190'498 DocMorris-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,25 CHF. Dieser Kurs wurde am 15.07.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DocMorris-Aktie somit 14,40 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (3,92 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte DocMorris 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 19.08.2025 äusserte sich DocMorris zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DocMorris -1,05 CHF je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 260.83 Mio. CHF, gegenüber 280.64 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -7,06 Prozent präsentiert.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,730 CHF je DocMorris-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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