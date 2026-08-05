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Index im Blick 05.08.2026 15:58:17

Freundlicher Handel in Zürich: SPI freundlich

Freundlicher Handel in Zürich: SPI freundlich

Am Mittwoch zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

UBS
43.36 CHF 0.28%
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Am Mittwoch tendiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.51 Prozent höher bei 20’442.65 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2.498 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.604 Prozent auf 20’462.34 Punkte an der Kurstafel, nach 20’339.58 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 20’375.72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 20’469.53 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1.12 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der SPI-Kurs bei 20’326.79 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wies der SPI einen Stand von 18’478.60 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, wurde der SPI auf 16’531.70 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12.06 Prozent nach oben. Bei 20’491.23 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit MindMaze Therapeutics (+ 11.66 Prozent auf 0.24 CHF), ams-OSRAM (+ 8.19 Prozent auf 18.62 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 7.48 Prozent auf 6.90 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 6.40 Prozent auf 14.96 CHF) und Sandoz (+ 6.19 Prozent auf 68.24 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Romande Energie (-5.02 Prozent auf 49.20 CHF), lastminutecom (-4.81 Prozent auf 12.85 CHF), Addex Therapeutics (-2.99 Prozent auf 0.04 CHF), DocMorris (-2.46 Prozent auf 9.91 CHF) und Kudelski (-2.46 Prozent auf 1.19 CHF).

Welche SPI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 3’004’826 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 307.122 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Im SPI hat die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Curatis-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11.77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2701 16.06.2028 157230677
Long 12.4511 18.12.2026 141970161
Long 154.75 18.09.2026 159435601
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.4159 17.12.2027 159232521
Short 1083.2501 18.09.2026 148620519
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2217 11.87 157230115
Long 11.4026 6.47 159232192
Long 20.6333 2.54 159232188
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3721 12.59 157975647
Short 11.4026 5.80 157436898
Short 16.6654 3.10 156945038
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -17.21 57946586
Long 10 -10.58 147182344
Long 12 -46.16 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’172.10 19.89 SKUBAU
Short 15’483.24 13.89 SQZB4U
Short 16’050.35 8.99 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’552.30 07.08.2026 17:30:00
Long 13’970.23 19.10 S7BGFU
Long 13’678.45 13.83 SCB0YU
Long 13’088.65 8.91 SVB5UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0.04 6.70% Addex Therapeutics Ltd.
ams-OSRAM AG 18.06 2.56% ams-OSRAM AG
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 7.16 4.68% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 20.00 -1.48% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 9.49 -0.11% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2.13 0.00% EvoNext Holdings AG
Kudelski S.A. (I) 1.21 -1.23% Kudelski S.A. (I)
lastminute.com N.V. 12.30 1.23% lastminute.com N.V.
Logitech S.A. 84.64 0.23% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0.24 -6.95% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 372.60 1.14% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Romande Energie S.A. 50.80 0.40% Romande Energie S.A.
Sandoz 72.78 5.20% Sandoz
Santhera Pharmaceuticals AG 15.84 2.19% Santhera Pharmaceuticals AG
UBS 43.36 0.28% UBS

Addex Therapeutics am 05.08.2026

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