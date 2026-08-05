UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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05.08.2026 15:58:17
Freundlicher Handel in Zürich: SPI freundlich
Am Mittwoch zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.
Am Mittwoch tendiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.51 Prozent höher bei 20’442.65 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2.498 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.604 Prozent auf 20’462.34 Punkte an der Kurstafel, nach 20’339.58 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 20’375.72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 20’469.53 Punkten.
So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1.12 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der SPI-Kurs bei 20’326.79 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wies der SPI einen Stand von 18’478.60 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, wurde der SPI auf 16’531.70 Punkte taxiert.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12.06 Prozent nach oben. Bei 20’491.23 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI
Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit MindMaze Therapeutics (+ 11.66 Prozent auf 0.24 CHF), ams-OSRAM (+ 8.19 Prozent auf 18.62 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 7.48 Prozent auf 6.90 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 6.40 Prozent auf 14.96 CHF) und Sandoz (+ 6.19 Prozent auf 68.24 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Romande Energie (-5.02 Prozent auf 49.20 CHF), lastminutecom (-4.81 Prozent auf 12.85 CHF), Addex Therapeutics (-2.99 Prozent auf 0.04 CHF), DocMorris (-2.46 Prozent auf 9.91 CHF) und Kudelski (-2.46 Prozent auf 1.19 CHF).
Welche SPI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 3’004’826 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 307.122 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus
Im SPI hat die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Curatis-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11.77 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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