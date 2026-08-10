DocMorris Aktie News: Anleger greifen bei DocMorris am Montagvormittag zu

Um 09:28 Uhr stieg die DocMorris-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 9,55 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'537 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die DocMorris-Aktie sogar auf 9,61 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,61 CHF. Von der DocMorris-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'606 Stück gehandelt.

Am 15.07.2026 markierte das Papier bei 11,25 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DocMorris-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,92 CHF ab. Der aktuelle Kurs der DocMorris-Aktie ist somit 58,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für DocMorris-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden. DocMorris gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal waren -1,05 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -7,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 280.64 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 260.83 Mio. CHF.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DocMorris einen Verlust von -1,730 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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