Gute Stimmung in Zürich: SPI steigt mittags

Am Mittwoch bewegt sich der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0.24 Prozent fester bei 20’388.79 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.498 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0.604 Prozent höher bei 20’462.34 Punkten in den Handel, nach 20’339.58 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20’469.53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20’388.27 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0.849 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, mit 20’326.79 Punkten bewertet. Der SPI stand vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 18’478.60 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 05.08.2025, mit 16’531.70 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11.77 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 20’491.23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Sandoz (+ 6.94 Prozent auf 68.72 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 6.54 Prozent auf 6.84 CHF), ams-OSRAM (+ 6.45 Prozent auf 18.32 CHF), Sensirion (+ 5.85 Prozent auf 81.40 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 3.96 Prozent auf 0.22 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil ASMALLWORLD (-6.45 Prozent auf 0.58 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4.18 Prozent auf 50.40 CHF), Romande Energie (-4.05 Prozent auf 49.70 CHF), BACHEM (-3.48 Prozent auf 72.10 CHF) und DocMorris (-3.35 Prozent auf 9.82 CHF) unter Druck.

Die teuersten SPI-Konzerne

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1’008’569 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 307.122 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SPI hat die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch