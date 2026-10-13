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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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13.10.2026 13:15:58

Diageo Buy

Diageo
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Das organische Wachstum des Spirituosenkonzerns dürfte sich im ersten Geschäftsquartal weniger verringert haben, als vom Markt befürchtet, schrieb Edward Mundy in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2026/27 ließ er unverändert./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Diageo plc Buy
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
22.00 £
Rating jetzt:
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20.28 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17.23 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
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13:15 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
13:11 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 Diageo Neutral UBS AG
24.09.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
23.09.26 Diageo Outperform Bernstein Research
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