Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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Diageo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Das organische Wachstum des Spirituosenkonzerns dürfte sich im ersten Geschäftsquartal weniger verringert haben, als vom Markt befürchtet, schrieb Edward Mundy in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2026/27 ließ er unverändert./rob/edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
22.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20.28 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17.23 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
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