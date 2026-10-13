Diageo 18.82 CHF 3.28% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Das organische Wachstum des Spirituosenkonzerns dürfte sich im ersten Geschäftsquartal weniger verringert haben, als vom Markt befürchtet, schrieb Edward Mundy in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2026/27 ließ er unverändert./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.