Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag gesucht

Um 16:28 Uhr stieg die Diageo-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 16,47 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'735 Punkten notiert. Bei 16,48 GBP erreichte die Diageo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 16,19 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 956'652 Diageo-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,04 GBP an. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,61 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 13,51 GBP fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 17,95 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2026 0,370 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,550 USD aus.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 27.01.2028 dürfte Diageo die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,67 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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