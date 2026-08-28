Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’418 0.2%  SPI 20’306 0.2%  Dow 53’569 0.2%  DAX 26’509 0.5%  Euro 0.9371 0.0%  EStoxx50 6’469 0.7%  Gold 4’612 0.2%  Bitcoin 64’125 -0.6%  Dollar 0.8045 0.1%  Öl 89.2 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie: KI-Chip-Offensive gegen die Konkurrenz gerät ins Stocken
MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 3 Jahren eingebracht
SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sika von vor 3 Jahren eingebracht
SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...
ETF Sparplan

Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

18.65
CHF
0.16
CHF
0.84 %
10:08:42
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.08.2026 08:10:30

Diageo Outperform

Diageo
18.65 CHF 0.84%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 2550 auf 2490 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trevor Stirling passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Ausblick vom Kapitalmarkttag Anfang August an./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 22:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 04:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
24.90 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
19.60 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
17.14 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Diageo plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Diageo plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:10 Diageo Outperform Bernstein Research
24.08.26 Diageo Outperform RBC Capital Markets
19.08.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 Diageo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen