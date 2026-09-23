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23.09.2026 09:29:00

Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag mit roten Vorzeichen

Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Diageo. Zuletzt ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 16,26 GBP.

Diageo
17.73 CHF -0.93%
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Die Diageo-Aktie gab im London-Handel um 09:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 16,26 GBP nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'749 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Diageo-Aktie bei 16,13 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,38 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 271'285 Diageo-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,04 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 16,91 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,550 USD, nach 0,370 GBP im Jahr 2026.

Diageo wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 28.01.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 27.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Diageo.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,67 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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