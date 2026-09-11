Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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11.09.2026 10:02:23
FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Diageo-Investment von vor 5 Jahren verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Diageo-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Diageo-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Diageo-Anteile 35.17 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 28.433 Diageo-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 455.65 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Papiers am 10.09.2026 auf 16.03 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -54.44 Prozent.
Diageo erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 35.57 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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