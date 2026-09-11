FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Diageo-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Diageo-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Diageo-Anteile 35.17 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 28.433 Diageo-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 455.65 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Papiers am 10.09.2026 auf 16.03 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -54.44 Prozent.

Diageo erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 35.57 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch