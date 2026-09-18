FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Diageo-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Diageo-Aktie bei 21.21 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 471.476 Diageo-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’666.20 GBP, da sich der Wert einer Diageo-Aktie am 17.09.2026 auf 16.26 GBP belief. Mit einer Performance von -23.34 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Diageo belief sich zuletzt auf 36.13 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch