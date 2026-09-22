Diageo Aktie News: Diageo präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Diageo zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,1 Prozent auf 16,33 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'761 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Diageo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,43 GBP zu. Bei 16,19 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 439'626 Diageo-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,04 GBP. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 14,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,51 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 17,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,550 USD. Im Vorjahr hatte Diageo 0,370 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 28.01.2027 erwartet. Schätzungsweise am 27.01.2028 dürfte Diageo die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,67 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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