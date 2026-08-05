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Experten-Erwartungen 05.08.2026 06:43:00

Ausblick: Figma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausblick: Figma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Analysten haben ihre Prognosen für die Figma -Bilanz abgegeben.

Figma
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Figma wird am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.06.2026 - vorstellen.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,041 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,000 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 40,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 351,6 Millionen USD gegenüber 249,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,274 USD im Vergleich zu -2,440 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 1,44 Milliarden USD, gegenüber 1,06 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch

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