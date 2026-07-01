DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für DHL Group von 57,50 auf 63,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Logistikkonzern habe dank des Ergebnistreibers Expressgeschäft mit seinen vorläufigen Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen und das Jahresziel für das operative Ergebnis (Ebit) angehoben, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er revidierte seine Prognosen nach oben./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
56.42 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
55.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
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