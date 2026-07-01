DHL Group 50.90 CHF -2.54% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für DHL Group von 57,50 auf 63,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Logistikkonzern habe dank des Ergebnistreibers Expressgeschäft mit seinen vorläufigen Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen und das Jahresziel für das operative Ergebnis (Ebit) angehoben, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er revidierte seine Prognosen nach oben./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 09:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 09:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.