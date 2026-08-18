DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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18.08.2026 12:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Dienstagmittag fester
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 55,32 EUR zu.
Um 12:28 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 55,32 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'251 Punkten liegt. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 55,36 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 54,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 171'673 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.
Am 03.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,30 EUR. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 5,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 36,99 EUR fiel das Papier am 23.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.
DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,99 EUR aus. DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,72 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 22.37 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.83 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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12:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Dienstagmittag fester (finanzen.ch)
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12:26
|Minuszeichen in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
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12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: DAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: LUS-DAX beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|09:17
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09:17
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|09:17
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
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