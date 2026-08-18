DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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18.08.2026 16:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag in Grün
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 55,00 EUR.
Um 16:28 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 55,00 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'184 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 55,44 EUR. Bei 54,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 392'876 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,30 EUR) erklomm das Papier am 03.08.2026. Gewinne von 6,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,99 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2025 erreicht. Abschläge von 32,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,99 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,90 EUR aus. DHL Group (ex Deutsche Post) liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,72 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 22.37 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.83 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2026 3,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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