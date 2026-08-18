DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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18.08.2026 10:07:44
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Hold
Jefferies & Company Inc.-Analyst Michael Aspinall hat eine ausführliche Untersuchung des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers durchgeführt.
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für DHL Group von 52 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Michael Aspinall nannte in einer Branchenbetrachtung vom Montag DSV als seinen bevorzugten globalen Logistiktitel nach dessen Quartalszahlen. Auf den Plätzen folgen Kuehne + Nagel und DHL. Den Bonnern attestierte Aspinall ebenso wie den mit "Buy" bewerteten Konkurrenten ein überraschend dauerhaftes Wachstum und begründete die Anlageempfehlung mit der Bewertung der Aktie.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 09:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0.9 Prozent auf 55.08 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 7.12 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 63’807 Stück. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 22.9 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 05.11.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 13:06 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 13:06 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
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