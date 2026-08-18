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Kursentwicklung im Fokus 18.08.2026 12:26:12

Minuszeichen in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell

Minuszeichen in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Dienstagmittag in Rot.

Airbus
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Um 12:09 Uhr sinkt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.46 Prozent auf 6’500.19 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5.574 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0.189 Prozent tiefer bei 6’518.08 Punkten, nach 6’530.45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 6’518.08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’475.56 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 6’230.87 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’849.00 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 5’434.64 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11.11 Prozent nach oben. Bei 6’577.20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 1.83 Prozent auf 28.91 EUR), SAP SE (+ 1.58 Prozent auf 182.42 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.39 Prozent auf 55.34 EUR), Rheinmetall (+ 0.94 Prozent auf 1’225.40 EUR) und Deutsche Börse (+ 0.94 Prozent auf 280.30 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-4.73 Prozent auf 59.04 EUR), Siemens Energy (-3.72 Prozent auf 156.74 EUR), Siemens (-1.43 Prozent auf 278.25 EUR), Airbus SE (-0.75 Prozent auf 212.70 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.41 Prozent auf 45.34 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’142’202 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 608.806 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.48 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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