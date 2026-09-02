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Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

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02.09.2026 18:13:21

Deutsche Telekom Overweight

Deutsche Telekom
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit Blick auf personelle Wechsel im Management der Telekom und der Tochter T-Mobile US auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Abschied von Telekom-Finanzchef Christian Illek komme früher als erwartet, schrieb Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe damit gerechnet, dass der Top-Manager bis zum Ende seines Vertrags im März 2028 im Amt bleibe. Angesichts des großen Erfolgs der Konzernspitze der Bonner stellten personelle Veränderungen ein gewisses Risiko dar./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 15:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 15:26 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
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