Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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Deutsche Telekom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit Blick auf personelle Wechsel im Management der Telekom und der Tochter T-Mobile US auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Abschied von Telekom-Finanzchef Christian Illek komme früher als erwartet, schrieb Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe damit gerechnet, dass der Top-Manager bis zum Ende seines Vertrags im März 2028 im Amt bleibe. Angesichts des großen Erfolgs der Konzernspitze der Bonner stellten personelle Veränderungen ein gewisses Risiko dar./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
28.13 €
|
Abst. Kursziel*:
35.09%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
28.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.52%
|
Analyst Name::
Akhil Dattani
|
KGV*:
-
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