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Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

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03.09.2026 09:50:48

Deutsche Telekom Overweight

Deutsche Telekom
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Die Vorteile eines Zusammenschlusses mit der Tochter T-Mobile US seien ihm unklar, schrieb Mathieu Robilliard am Donnerstag anlässlich des Berichts über einen Einstieg des aktivistischen Investors Elliott bei den Bonnern. Elliott ist demnach gegen die im Raum stehenden Verschmelzungspläne und favorisiert stattdessen noch höhere Renditen für die Anleger. Robilliard sieht die Telekom bei letzterem allerdings bereits auf dem richtigen Weg./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 06:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 06:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
35.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
29.03 € 		Abst. Kursziel*:
20.56%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
28.97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.81%
Analyst Name::
Mathieu Robilliard 		KGV*:
-
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