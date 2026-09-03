Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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Deutsche Telekom Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Die Vorteile eines Zusammenschlusses mit der Tochter T-Mobile US seien ihm unklar, schrieb Mathieu Robilliard am Donnerstag anlässlich des Berichts über einen Einstieg des aktivistischen Investors Elliott bei den Bonnern. Elliott ist demnach gegen die im Raum stehenden Verschmelzungspläne und favorisiert stattdessen noch höhere Renditen für die Anleger. Robilliard sieht die Telekom bei letzterem allerdings bereits auf dem richtigen Weg./ag/mf;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 06:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
29.03 €
|
Abst. Kursziel*:
20.56%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
28.97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.81%
|
Analyst Name::
Mathieu Robilliard
|
KGV*:
-
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