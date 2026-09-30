Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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|Lukrative Deutsche Telekom-Investition?
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30.09.2026 10:02:14
DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Deutsche Telekom-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Deutsche Telekom-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 1 Jahr wurde die Deutsche Telekom-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Deutsche Telekom-Papier an diesem Tag bei 29.01 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Deutsche Telekom-Papier investiert hätte, befänden sich nun 34.471 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Deutsche Telekom-Papiers auf 26.40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 910.03 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 9.00 Prozent vermindert.
Der Deutsche Telekom-Wert an der Börse wurde auf 127.55 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
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● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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