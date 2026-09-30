DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Deutsche Telekom-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Deutsche Telekom-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Deutsche Telekom-Papier an diesem Tag bei 29.01 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Deutsche Telekom-Papier investiert hätte, befänden sich nun 34.471 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Deutsche Telekom-Papiers auf 26.40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 910.03 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 9.00 Prozent vermindert.

Der Deutsche Telekom-Wert an der Börse wurde auf 127.55 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch