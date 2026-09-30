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Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

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Aktie im Fokus 30.09.2026 18:00:38

Analysten sehen für Deutsche Telekom-Aktie Luft nach oben

Analysten sehen für Deutsche Telekom-Aktie Luft nach oben

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Deutsche Telekom-Aktie in den Fokus genommen.

Deutsche Telekom
24.27 CHF -2.76%
Kaufen Verkaufen

Im September 2026 haben 4 Experten die Deutsche Telekom-Aktie analysiert.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der Deutsche Telekom-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 32,15 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 6,04 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Deutsche Telekom-Aktie von 26,11 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research28,10 EUR7,6230.09.2026
Barclays Capital35,00 EUR34,0503.09.2026
JP Morgan Chase & Co.27,50 EUR5,3203.09.2026
JP Morgan Chase & Co.38,00 EUR45,5402.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Deutsche Telekom
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