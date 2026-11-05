Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Deutsche Telekom Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das dritte Quartal sei ex US-Geschäft erfreulich verlaufen, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ex USA liege der freie Barmittelzufluss (FCF) nun über dem Jahresziel. Er lobte vor allem die starken Leistungskennzahlen für den Heimatmarkt Deutschland und für Europa./ck/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.15 €
|
Abst. Kursziel*:
52.96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52.85%
|
Analyst Name::
Robert Grindle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
|
15:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 stärker (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX gibt nach (finanzen.ch)
|
13:22
|Buy-Note für Deutsche Telekom-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX-Handel: Am Mittag Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: DAX am Donnerstagmittag stärker (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|13:06
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|12:31
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|08:25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:06
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|12:31
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|08:25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|08:25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:06
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|24.00
|0.04%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:35
|
DZ BANK
Bayer Kaufen
|15:29
|
DZ BANK
Commerzbank Halten
|14:48
|
JP Morgan Chase & Co.
E.ON Overweight
|14:47
|
Barclays Capital
Wolters Kluwer Overweight
|14:44
|
UBS AG
Schneider Electric Buy
|14:42
|
DZ BANK
McDonald's Kaufen
|14:33
|
Jefferies & Company Inc.
AstraZeneca Buy