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Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

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24.07.2026 11:31:34

Deutsche Telekom Buy

Deutsche Telekom
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen der US-Mobilfunktochter auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Kennziffern und der Ausblick von T-Mobile US seien insgesamt unterstützend für die Deutsche Telekom, schrieb Robert Grindle in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
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