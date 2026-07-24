Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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24.07.2026 11:31:34
Deutsche Telekom Buy
Deutsche Telekom
24.13 CHF -1.21%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen der US-Mobilfunktochter auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Kennziffern und der Ausblick von T-Mobile US seien insgesamt unterstützend für die Deutsche Telekom, schrieb Robert Grindle in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25.94 €
|
Abst. Kursziel*:
54.20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54.14%
|
Analyst Name::
Robert Grindle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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