Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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12.08.2026 10:02:28
DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Telekom-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Deutsche Telekom-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 12.08.2023 wurde das Deutsche Telekom-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 18.79 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Deutsche Telekom-Papier investiert hätte, hätte er nun 5.323 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Deutsche Telekom-Anteile wären am 11.08.2026 152.03 EUR wert, da der Schlussstand 28.56 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 52.03 Prozent vermehrt.
Deutsche Telekom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 134.39 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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