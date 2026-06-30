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Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

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30.06.2026 08:27:10

Deutsche Telekom Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 36,60 Euro auf "Buy" belassen. Polo Tang führte die jüngste Kursschwäche darauf zurück, dass die Anleger die berichtete Fortsetzung der Fusionspläne mit der Tochter T-Mobile US kritisch sähen. Er selbst hält den im "Handelsblatt" angeführten Grund, dass ansonsten eine Übernahme drohen könnte, für beide Unternehmen für nicht stichhaltig, wie er am Montagabend schrieb. Denn die Bonner, an denen der deutsche Staat eine Minderheitsbeteiligung halte, seien wiederum Mehrheitsaktionär bei T-Mobile US. Ein Dementi möglicher Fusionspläne würde der T-Aktie laut Tang zugutekommen. Auch für die Sorgen über Berichte, dass der Telekom- und Medienkonzern Charter Communications mit einem Satellitenbetreiber zusammengehen und so der Wettbewerb im US-Mobilfunkbereich zunehmen könnte, sieht der Experte wenig Grund./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 20:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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