Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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01.06.2026
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02.06.2026 06:30:57
Deutsche Telekom Buy
Deutsche Telekom
26.33 CHF -0.31%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 36,60 Euro auf "Buy" belassen. Die Tarifeinigung mit der Gewerkschaft sorge für Kostensicherheit, schrieb Polo Tang am Montag./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 06:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
36.60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28.86 €
|
Abst. Kursziel*:
26.82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.82%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|14.05.26
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