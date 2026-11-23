Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 3,9 Prozent im Plus bei 30,28 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'287 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,34 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4'229'422 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2026 markierte das Papier bei 35,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 18,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 21,35 Prozent Luft nach unten.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,16 EUR ausgeschüttet werden. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.84 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 15.11 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 3,32 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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