Deutsche Bank 29.80 CHF 3.08% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Joseph Dickerson sprach am Mittwoch von insgesamt robusten Resultaten. Im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Rohstoffen sowie mit Blick auf die Erträge insgesamt habe das Finanzinstitut stark abgeschnitten./rob/la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.