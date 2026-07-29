Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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29.07.2026 11:22:24
Deutsche Bank Hold
Deutsche Bank
29.80 CHF 3.08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Joseph Dickerson sprach am Mittwoch von insgesamt robusten Resultaten. Im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Rohstoffen sowie mit Blick auf die Erträge insgesamt habe das Finanzinstitut stark abgeschnitten./rob/la/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
33.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
32.13 €
|
Abst. Kursziel*:
2.72%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
31.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.46%
|
Analyst Name::
Joseph Dickerson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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