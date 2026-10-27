Deutsche Bank 27.56 CHF 3.48% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Joseph Dickerson hob am Mittwoch nach dem Zwischenbericht die gute Kosteneffizienz und das Zinsergebnis als charakterisierend für das dritte Quartal hervor./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.