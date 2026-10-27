Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
27.57CHF
0.93CHF
3.48 %
12:44:17
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
28.10.2026 12:02:27
Deutsche Bank Hold
Deutsche Bank
27.56 CHF 3.48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Joseph Dickerson hob am Mittwoch nach dem Zwischenbericht die gute Kosteneffizienz und das Zinsergebnis als charakterisierend für das dritte Quartal hervor./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
33.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
29.83 €
|
Abst. Kursziel*:
10.61%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
30.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.49%
|
Analyst Name::
Joseph Dickerson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
13:10
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
13:10
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäss § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
12:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|DAX aktuell: DAX zeigt sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
11:43
|Analyse: Buy-Bewertung für Deutsche Bank-Aktie von UBS AG (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|12:02
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Deutsche Bank Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:02
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Deutsche Bank Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Deutsche Bank Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|12:02
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|27.57
|3.48%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:07
|
RBC Capital Markets
Danone Sector Perform
|12:58
|
UBS AG
Saint-Gobain Sell
|12:35
|
Bernstein Research
GSK Outperform
|12:06
|
UBS AG
Novartis Neutral
|12:05
|
Jefferies & Company Inc.
Unilever Underperform
|12:05
|
RBC Capital Markets
Unilever Sector Perform
|12:04
|
UBS AG
Unilever Sell