Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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Deutsche Bank Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach kritischen Medienberichten mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform"belassen. In der Mehrheit der thematisierten Vorfälle handele es sich um solche der Jahre 2007 bis 2025, schrieb Anke Reingen in ihrer ersten Stellungnahme am Dienstag. Auf kurze Sicht komme es nun darauf an, wie sich die Deutsche Bank bezüglich der in den Medien geschilderten Vorgänge weiterentwickelt und wie sehr das Management diese Entwicklung vorangetrieben habe. Die geschilderten Vorgänge lägen in der Vergangenheit und dürften mithin weitgehend bekannt sein, so die Expertin./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 02:55 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Outperform
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
30.97 €
|
Abst. Kursziel*:
29.18%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
31.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.03%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
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|DZ BANK
|09:16
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|Deutsche Bank AG
|28.53
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