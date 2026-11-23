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23.11.2026 12:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagmittag im Aufwind
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 29,81 EUR.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 29,81 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'030 Punkten notiert. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,04 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1'828'934 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2026 auf bis zu 35,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 20,27 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,82 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 20,10 Prozent wieder erreichen.
Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,16 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Am 28.10.2026 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,91 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 15.84 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 3,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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