Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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Danone Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Während viele Absatzsegmente der Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs zunehmend gesättigt seien, dürfte Longevity ein noch lange bestehender Megatrend bleiben, schrieb Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Studie. In diesem Bereich könnten die Unternehmen das Wachstum also noch vorantreiben. Eine Blaupause für eine solche erfolgreiche Entwicklung liefere die Unilever-Sparte Health and Wellness./mis/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 02:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
92.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
59.46 €
|
Abst. Kursziel*:
54.73%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
58.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56.68%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|54.46
|-1.98%
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