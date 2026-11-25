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25.11.2026 10:02:18
EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Danone von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren in Danone-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Danone-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 77.18 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Danone-Aktie investiert hat, hat nun 1.296 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 24.11.2026 89.27 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 68.90 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 10.73 Prozent.
Danone markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 43.57 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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