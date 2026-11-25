Heute vor 1 Jahr wurden Danone-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 77.18 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Danone-Aktie investiert hat, hat nun 1.296 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 24.11.2026 89.27 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 68.90 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 10.73 Prozent.

Danone markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 43.57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch