NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Lastwagenhersteller sei stark ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung zu den Quartalszahlen. Zwar habe der Konzern darauf hingewiesen, dass der Gegenwind in Europa zunehme, aber zugleich Zuversicht gezeigt, die Ziele für 2024 zu erreichen./ajx/mis;