Frühe Anlage 26.12.2025 19:43:08

Wie viel Verlust ein Investment in SHIBA INU von vor 1 Jahr eingefahren hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen SHIBA INU-Investment verlieren können.

SHIBA INU kostete gestern vor 1 Jahr 0.000023 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in SHIB investierten, hätten nun 43’744’531.93 SHIBA INU im Besitz. Die gehaltenen SHIBA INU wären am 25.12.2025 bei einem SHIB-USD-Kurs von 0.000007 USD 308.84 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 69.12 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 bei 0.000007 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 03.01.2025 bei 0.000024 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: salarko / Shutterstock.com
