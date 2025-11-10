Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
Daimler Truck Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 44 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe ein erwartungsgemäß erfreuliches Quartal hinter sich, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Die Marktschätzungen dürften bereits nach den Zahlen von Konkurrent Volvo und den eigenen Absatzzahlen angepasst worden sein. Das Unternehmen kämpfe weiter mit einem schwachen US-Markt, habe sich aber ermutigend zum Geschäft in Europa sowie Kosteneinsparungen geäußert./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35.88 €
|
Abst. Kursziel*:
19.84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.51%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
|
07.11.25
|Daimler Truck-Aktie schwächelt: Deutliche Einbussen bei Umsatz und Gewinn (AWP)
|
07.11.25
|Investment-Note für Daimler Truck-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc. (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Daimler Truck-Analyse: UBS AG verleiht Daimler Truck-Aktie Neutral in jüngster Analyse (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Daimler Truck-Aktie: Jüngste Einstufung durch RBC Capital Markets (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Daimler Truck mit deutlichen Einbussen in Nordamerika - Aktie steigt (AWP)
|
07.11.25
|Daimler Truck-Aktie: Warburg Research gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Daimler Truck-Aktie mit Underperform (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|33.44
|4.27%
