|Lohnender LINK-Einstieg?
|
26.12.2025 19:43:08
So viel Gewinn hätte eine Investition in Chainlink von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst einer frühen Chainlink-Investition gewesen.
Vor 3 Jahren kostete ein Chainlink 5.983 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in LINK investiert hätte, hätte er nun 16.71 Chainlink. Da sich der Wert eines Coins am 25.12.2025 auf 12.06 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 201.49 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 101.49 Prozent vermehrt.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte LINK am 08.04.2025 bei 10.90 USD. Am 22.08.2025 stieg Chainlink auf ein 52-Wochen-Hoch bei 26.73 USD.
Redaktion finanzen.net
