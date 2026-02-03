Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Daimler Truck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler Truck von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akshat Kacker gibt den Aktien europäischer Lkw-Bauer 2026 und auch mittelfristig den Vorzug gegenüber ihren nordamerikanischen Pendants. Die alternde Flotte in Europa und CO2-basierte Lkw-Maut dürften die Erneuerung und damit auch die Absatzvolumina in der Region beschleunigen, schrieb Kacker am Dienstagabend. Er hob seine operative Ergebnisprognose für Daimler Truck für 2026 und 2027, stellte die Anleger aber auf einen möglicherweise enttäuschenden Ausblick auf 2026 ein./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
47.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
43.47 €
|
Abst. Kursziel*:
8.13%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
44.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.09%
|
Analyst Name::
Akshat Kacker
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
|
03.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt im Minus (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX fällt nachmittags (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
03.02.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)