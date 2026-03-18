Daimler Truck 38.13 CHF -0.45% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum vierten Quartal und einem Investorentreffen mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe bislang nur begrenzten Einfluss auf die Geschäfte des Lkw-Herstellers, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Unternehmen befinde sich derweil in Gesprächen mit der US-Administration, um günstigere Importkonditionen für seine in Mexiko gefertigten Produkte zu erreichen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.