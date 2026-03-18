Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Daimler Truck Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum vierten Quartal und einem Investorentreffen mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe bislang nur begrenzten Einfluss auf die Geschäfte des Lkw-Herstellers, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Unternehmen befinde sich derweil in Gesprächen mit der US-Administration, um günstigere Importkonditionen für seine in Mexiko gefertigten Produkte zu erreichen./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
49.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41.55 €
|
Abst. Kursziel*:
17.93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.50%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
|
17.03.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
17.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
16.03.26
|Daimler Truck-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral (finanzen.ch)
|
16.03.26
|EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Karl Deppen, Purchase of shares under a phantom share plan of Daimler Truck Holding AG (EQS Group)
|
16.03.26