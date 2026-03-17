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DAX-Performance im Blick 17.03.2026 17:58:24

Zuversicht in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge

Zuversicht in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge

Der DAX befand sich am zweiten Tag der Woche im Aufwind.

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Am Dienstag verbuchte der DAX via XETRA letztendlich ein Plus in Höhe von 0.67 Prozent auf 23’720.76 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.003 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.270 Prozent leichter bei 23’500.34 Punkten in den Dienstagshandel, nach 23’564.01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23’820.58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23’464.84 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 17.02.2026, lag der DAX-Kurs bei 24’998.40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, lag der DAX bei 23’960.59 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, wurde der DAX mit 23’154.57 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.34 Prozent nach unten. Bei 25’507.79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 22’927.55 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Hannover Rück (+ 4.03 Prozent auf 273.80 EUR), EON SE (+ 3.20 Prozent auf 20.30 EUR), Brenntag SE (+ 2.64 Prozent auf 49.69 EUR), Merck (+ 2.50 Prozent auf 110.90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.48 Prozent auf 553.40 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Beiersdorf (-2.41 Prozent auf 74.56 EUR), Scout24 (-1.56 Prozent auf 69.55 EUR), Daimler Truck (-1.44 Prozent auf 41.71 EUR), Fresenius SE (-1.02 Prozent auf 46.44 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.02 Prozent auf 44.66 EUR).

DAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 8’573’129 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 193.184 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 2.99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.12 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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