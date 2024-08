NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck nach einer Investorentreffen im Nachgang der jüngsten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Zeitpunkt, zu dem sich die Situation an den Endmärkte verbessern werde, bleibe ungewiss, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe aber mehrere Gründe zu der Annahme, dass die Wende näher bevor stehe, als es der Aktienkurs vermuten lasse./tih/ck;